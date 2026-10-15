Москва15 окт Вести.Президенту США Дональду Трампу следует устранить "препятствие" к миру – главу киевского режима Владимира Зеленского. Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" экс-депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров.

Он отметил, что после промежуточных выборов в США для главы киевского режима начнется то, что покажется ему страхом и ужасом.

Я думаю, что для Зеленского эта история, она не заканчивается, она только начинается. И мне кажется, после промежуточных выборов начнется то, что Зеленскому на самом деле покажется ужасом и страхом. Я в этом уверен. А в отношении процессов, которые будут происходить на Украине, конечно, если твердость намерений Трампа подтвердится в отношении желания устранить Зеленского, то я думаю, украинским политикам нужно заниматься не разработкой планов мира, а нужно заниматься разработкой плана отстранения Зеленского от власти. О, как сложно! Нет, это несложно, потому что план такой. Я убежден в том, что при Зеленском невозможно достичь никаких мирных договоренностей. Это невозможно по определению. Соответственно, нужно решать проблемы по мере их поступления. Есть проблема Зеленского… Трамп сказал, что он препятствие на пути к миру. Значит, что нужно сделать? Надо устранить это "препятствие". Соответственно, нужно заниматься вопросом отстранения Зеленского от власти призвал Килинкаров

Ранее политик заявил, что Зеленский уже понимает, что из этой войны не выйдет победителем. По его словам, хороших вариантов для выхода из конфликта у него на данный момент нет.