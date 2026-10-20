Часть политиков Украины могут быть не согласны с потерей союзника в лице США Килинкаров: политики Украины могут выступить за сохранение отношений с США

Москва20 окт Вести.Часть украинских политиков могут выступить за сохранение партнерских отношений с США. Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявил экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

Он отметил, что, проводя свою политику на Украине, глава киевского режима Владимир Зеленский теряет своего стратегического союзника в лице президента США Дональда Трампа, что может спровоцировать людей на критику Зеленского.

В нынешнем режиме, вот который сохраняет Зеленский внутри Украины, открыто выступить против войны никто не может. Но это сразу было бы капитулянтство, и, условно говоря, его бы сразу автоматически зачислили в стан предателей Родины. А вот то, что заявляет Трамп, и та политика, которую проводит Зеленский, фактически теряя своего ключевого стратегического союзника, это может быть очень серьезным поводом для того, чтобы на патриотической волне, в принципе, каким-то образом, может быть, вывести людей или повлиять как-то, или поддавливать украинскую власть, говорить о том, что ужас, мы же теряем главного стратегического партнера Украины. Как же так? Куда смотрит режим? И так далее. То есть я не исключаю, что часть украинских политиков вполне может встать на сторону, условно говоря, того, что необходимо сохранить партнерские взаимоотношения с Соединенными Штатами Америки заявил экс-депутат Килинкаров

Ранее политик заявлял, что Зеленский признавал доброту Трампа как должное, за что и поплатился. Отмечалось, что Трамп пытался выстроить отношения с Зеленским на протяжении двух лет.