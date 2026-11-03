Москва3 ноя Вести.Очередная критика главы киевского режима Владимира Зеленского в адрес президента США Дональда Трампа является попыткой Украины адаптироваться к ожидаемым изменениям в американской политике после выборов, однако подобные действия могут сыграть злую шутку с Украиной в дальнейшем. Об этом рассказал в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" экс-депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров.

По его мнению, очередная критика Зеленского в адрес Трампа подтверждает, что Украина мыслит так: 3 ноября республиканцы потеряют контроль, как минимум, над нижней палатой Конгресса США и это в корне изменит всю геополитическую картину и отношении Украины.

Хочу его [Зеленского] разочаровать. Я думаю, что, во-первых, так не будет, а во-вторых, нужно еще посмотреть на результаты самих выборов. Ну и разобраться вообще, кто там кого представляет в среде республиканцев и в среде демократов. Потому что там достаточно много людей в одном лагере, которые поддерживают Украину, и в другом лагере, которые не поддерживают Украину. Поэтому вскрытие покажет, как оно там будет. Но в любом случае, я думаю, для Дональда Трампа вот эти все его заявления, выступления и критика наложат определенный отпечаток на его отношения. Он и без того Зеленского, скажем так, не особо любил. У него есть еще история первого его срока, двух попыток импичмента. Поэтому, я думаю, это все это Украине аукнется заявил Килинкаров

Ранее специальный посланник президента Соединенных Штатов Стивен Уиткофф и американский предприниматель Джаред Кушнер в ходе встречи в Норвегии отчитали главу киевского режима Владимира Зеленского за критику в адрес американского лидера Дональда Трампа. По информации журналистов, переговорщики США заявили Зеленскому, что его поведение "привело президента в ярость".