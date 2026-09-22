Москва22 сен Вести.Цель реализации нового плана главы киевского режима Владимира Зеленского по принуждению России к миру на самом деле направлен против президента США Дональда Трампа. Зеленский вместе с европейцами хочет показать миру слабость Трампа как политика. Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" экс-депутат Верховной рады Украины V-VII созывов Спиридон Килинкаров.

По его словам, первый 40-днейвный план Зеленского был направлен на то, чтобы сорвать выборы в России или хотя бы повлиять на их выборы. Новый план, который совпадает с промежуточными выборами в США, призван унизить Трампа. Причиной тому служат требования американского лидера к Зеленскому не наносить ударов вглубь РФ и по российским НПЗ.

И в том, и в другом случае методы одни, а цели совершенно другие. Если в отношении России Западом, в первую очередь Европой, ставилась перед Зеленским через сорокадневный план по принуждению России к миру задача максимум — сорвать выборы в России, задача минимум — повлиять на результаты выборов, дестабилизировать Россию, ну, изменить, скажем так, результаты выборов не в пользу партии власти. Ни одна из этих целей, очевидно, не достигнута, но тем не менее это нисколько не мешает тому же Зеленскому реализовывать другой сорокадневный план, который будет направлен уже против Дональда Трампа. Идея очень простая и понятная, да? Цель Зеленского вот в отношении нынешнего нового его, так называемого плана европейцев, который будет реализовывать Зеленский, заключается в том, чтобы показать слабость Дональда Трампа, его неспособность влиять на процессы прокомментировал политик

Ранее Килинкаров заявил, что сорокадневный план Зеленского по принуждению РФ к миру обернулся для Украины серьезными проблемами в экономике. Также он отмечал, что Киев стремится довести украинский конфликт до уровня тотальной войны, в которой целью будут мирные граждане.