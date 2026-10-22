Эксперт заявил, что Зеленский зря надеется на помощь США после выборов в ноябре Экс-депутат Рады Килинкаров: Зеленский зря надеется на выборы в Конгресс

Москва22 окт Вести.Положение для главы киевского режима Владимира Зеленского будет только ухудшаться, ему не поможет исход выборов в Конгресс США. Такое мнение ИС "Вести" озвучил экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

Он добавил, что Зеленский попадет в "жернова" политических разборок между двумя партиями США.

Надежды Зеленского на 3 ноября абсолютно тщетны, и я думаю, результат его очень сильно разочарует. У меня есть твердая убежденность, что все то, что касается украинской коррупции и причастности к этой коррупции демократов, это все будет предметом очень серьезных баталий внутри Соединенных Штатов Америки после 3 ноября. У меня в этом нет абсолютно никаких сомнений, и он попадет вот в жернова противостояния этих двух политических партий со всеми вытекающими для него последствиями рассказал Килинкаров

Ранее Килинкаров заявил, что Зеленский смог поссориться с обеими партиями США. Он отметил, что на подкасте британского предпринимателя Стивена Бартлетта Зеленский доказал правдивость теории, что, если бы президент США Дональд Трамп сохранил свой пост в 2020 году, ситуация на Украине не вылилась бы в горячий конфликт.