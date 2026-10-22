Килинкаров заявил, что Зеленский умудрился поссориться с обеими партиями США Килинкаров: Зеленский смог поссориться и с демократами, и с республиканцами

Москва22 окт Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский сумел поссориться и с Демократической партией, и с Республиканской. Об этом ИС "Вести" рассказал экс-депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров.

Он добавил, что в своем интервью Зеленский подтвердил, что если бы президент США Дональд Трамп сохранил свой пост в 2020 году, конфликт на Украине мог бы не начаться.

Зеленский — это тот человек, который умудрится все-таки поссориться с обеими партиями американскими, и с демократами, и с республиканцами. Обратите внимание, что он говорит: он фактически в … интервью подтвердил, что у Трампа хорошие были отношения с Путиным, и, возможно, этого бы конфликта не было. Но вот Трамп же не вечный, вот если бы потом Трамп ушел, этот конфликт все равно бы случился подчеркнул Килинкаров

Ранее Зеленский на подкасте британского предпринимателя Стивена Бартлетта заявил, что конфликт на Украине мог бы не начаться. Условием для этого он назвал победу Трампа на выборах 2020 года.