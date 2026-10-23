У Зеленского есть все шансы поссориться с двумя политическими партиями США Килинкаров предрек ссору Зеленского с двумя политическими партиями США

Москва23 окт Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский имеет все шансы поссориться с двумя политическими партиями США и нажить себе еще врагов.

Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" депутат Верховной рады Украины V-VII созывов Спиридон Килинкаров.

Он отметил, что Зеленский уже успел поссориться с Северной Кореей и Южной.

Что касается Байдена, значит, оказывается, Байден был первым, кто предложил Зеленскому эвакуироваться. Если перевести на нормальный язык, фактически Зеленский говорит о том, что Байден первым предложил ему эвакуироваться из страны и сдать эту страну. Ну? Так же получается логически. Так, а в чем тогда проблема? К тому, что у меня есть такое твердое убеждение, что человек, который умудрился поссориться с двумя противоборствующими Кореями, у него есть шансы поссориться с двумя политическими партиями Соединенных Штатов Америки. Вот он сейчас пытается сгладить углы с Трампом, но мне кажется, углы он не сгладит, а врагов себе еще наживет прокомментировал экс-депутат

Ранее Килинкаров заявил, что глава киевского режима своей конфликтной политикой последовательно портит отношения со всеми ключевыми политическими силами. По мнению политика, это грозит ему полной дипломатической изоляцией как со стороны республиканцев, так и со стороны демократов США.