Москва21 окт Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский своей конфликтной политикой последовательно портит отношения со всеми ключевыми политическими силами. Это грозит ему полной дипломатической изоляцией как со стороны республиканцев, так и со стороны демократов США, заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

Вы знаете, в чем уникальность Зеленского? Он умудрился поссориться с [госсекретарем США] Марко Рубио, который считался вообще-то одним из самых проукраинских политиков, приближенных к [президенту США] Дональду Трампу. Но меня это не удивляет, потому что Зеленский — "уникальный политик", который сумел поссориться одновременно с двумя враждующими между собой Кореями. Поэтому я не удивлюсь, что в итоге все это закончится тем, что он умудрится поссориться с двумя американскими партиями. С одной он уже фактически поссорился, а с другой он поссорится после третьего ноября, когда начнут всплывать факты, и у него начнет подгорать, он вынужден будет как-то себя спасать и топить тех же самых демократов. Получится ситуация, при которой тут он поссорился уже с республиканцами и в дальнейшем поссорится еще и с демократами. Я такого варианта не исключаю сказал Килинкаров

Ранее политический обозреватель РИА Новости Владимир Корнилов заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский ведет крайне непродуманную и конфликтную внешнюю политику, которая из-за его пренебрежительного отношения к партнерам приводит к потере ключевых союзников и международной изоляции Украины. Он считает, что дипломатический стиль Зеленского в общении с партнерами вызывает массу вопросов, зачастую выглядит контрпродуктивным и может стать хрестоматийным примером неэффективной внешней политики

Также директор южнокорейского Института евразийских стратегических исследований Пак Пен Хван, который заявил, что население Южной Кореи разочаровано отношениями с Украиной и хочет вернуться к нормализации взаимодействия с Россией. Он не исключил, что альтернативой разочарованию в Киеве для Сеула может стать разворот к Москве.