Москва10 ноя Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский ощущает себя центральной фигурой мировой политики, указывая лидерам других стран как себя вести. Его совершенно не волнует судьба соотечественников и он будет проклят теми, кого презирает. Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" рассказал экс-депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров.

По его мнению, будущие поколения украинцев, осудят Зеленского, когда правда будет задокументирована.

Зеленский за эти годы себя чувствует себя титаном мировой политики, который командует президентами, премьер-министрами, который указывает кому как сесть. Сейчас вот Европе указал, [президенту США] Дональду Трампу указал. Он живет лучшие годы своей жизни. Это лучшая роль, на которую он мог рассчитывать. Поэтому какая ему разница, кто и как живет – его не волнует судьба людей. Да плевать ему на них на всех! Он их всех презирает. Не знаю, мне кажется, этот человек все-таки будет проклят поколением, и не одним поколением украинцев. Все, что он скрывает, оно все равно станет явным. Это же, уже скрыть невозможно рассказал Килинкаров

Ранее Владимир Соловьёв заявил, что Зеленский навсегда войдет в историю как палач украинского народа, и он понимает, что может существовать только в условиях войны. По его словам, Зеленский прекрасно знает, что украинский народ его ненавидит, когда бы и каким образом этот конфликт не закончился.