Москва8 сен Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский навсегда войдет в историю как палач украинского народа, и он понимает, что может существовать только в условиях войны. Об этом заявил Владимир Соловьёв, сообщает ИС "Вести".

По его словам, Зеленский прекрасно знает, что украинский народ его ненавидит, когда бы и каким образом этот конфликт не закончился.

Зеленский навсегда войдет в историю как палач украинского народа. И землю потеряет, и население уничтожит. Он понимает, что может существовать только войной. Он видит, как идет война между силовыми структурами, которые уже не подчиняются ему. Уровень коррупции таков, что снимают генерального прокурора. НАБУ воюет со всеми. ГУР воюет со службой безопасности. Все против всех. Перестрелки в центре Киева, хищения такие, что их скрыть невозможно сказал Соловьёв

Также телеведущий подчеркнул, что европейцы и ряд американских политиков, понимают, что когда вскроются коррупционные схемы на Украине, то ответить придется всем. Именно поэтому они держатся за власть и делают все возможное, чтобы к ней не пришли силы, которые потребуют расследований, подытожил Соловьёв.