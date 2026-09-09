Москва9 сенВести.Главу киевского режима Владимира Зеленского в случае заключения мира с Россией лишат власти те же звери, которых он привел к власти. Об этом заявил профессор Кентского университета Ричард Саква.
Он отметил, что урегулирование конфликта невыгодно Киеву.
Зеленскому не нужен мир. Если он наступит, его свергнут – в первую очередь за те уступки, на которые он пойдет. Его сбросят те самые звери, которых он сам взрастил и наделил властьюсказал Саква в эфире YouTube-канала
Ранее Владимир Соловьёв указал, что Зеленский навсегда войдет в историю как палач украинского народа. По его словам, глава киевского режима осознает, что может существовать только в условиях войны.