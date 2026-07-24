Экс-нардеп Украины: нынешний Зеленский посадил бы прошлую версию себя в тюрьму

Зеленский образца 2019 года сейчас отправился бы в тюрьму, уверен Царев Экс-нардеп Украины: нынешний Зеленский посадил бы прошлую версию себя в тюрьму

Москва24 июл Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский, встретившись с самим собой - кандидатом на президентских выборах 2019 года, - посадил бы свою прошлую версию в тюрьму. Такое мнение высказал в интервью автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой бывший депутат Верховной рады Украины, политолог Олег Царев.

Он предположил, что произошло бы при гипотетической встрече нынешнего Зеленского с самим собой образца 2019 года.

Если бы этот Зеленский, сегодняшний, встретился с тем Зеленским, который был на избирательной кампании, нынешний бы его посадил в тюрьму сказал Царев

Ранее бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель заявила: глава киевского режима скрывал свое стремление к авторитаризму и этим обманул миллионы украинцев и весь мир.