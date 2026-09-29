Москва29 сен Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский — прямое воплощение западной стратегии. Такое мнение для ИС "Вести" в беседе с Владимиром Соловьёвым высказал экс-депутат Верховной рады Украины V-VII созывов Спиридон Килинкаров.

По словам политика, понимание того, что Зеленский является "коррупционером и тираном", есть даже у европейских властей.

Я больше того скажу: я почему-то убежден, что все даже в Европе понимают, что Зеленский — тиран и коррупционер. Просто он олицетворяет режим, который на самом деле реализует стратегию того самого Запада, за которую Запад, собственно говоря, и платит. Когда вот мы сейчас обсуждаем тему прилетов по городу Киеву, жестких обстрелов. Они пишут, что… киевское небо полностью под контролем России. Некоторые депутаты возмущаются: "Где наше ПВО и так далее" заявил экс-депутат

Также он отметил, что европейцы, планируя 40-дневный план по принуждению России к миру, понимали, что всю ответственность им было очень легко возложить именно на Зеленского.

Я думаю, европейцы изначально понимали, когда планировали этот сорокадневный план по принуждению России к миру... Конечно, очень легко возложить ответственность только на Зеленского. Но хочу напомнить, это был общий план Европейского Союза и Зеленского. добавил Килинкаров

Ранее Килинкаров прокомментировал, чем обернулся план "по принуждению РФ к миру". По его словам, Украине это стоило серьезных проблем в экономике.