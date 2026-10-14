Килинкаров: Зеленский уже сам признает, что ни один план не приведет к победе

Килинкаров: Зеленский уже понимает, что из этой войны не выйдет победителем Килинкаров: Зеленский уже сам признает, что ни один план не приведет к победе

Москва14 окт Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский уже сам признает, что ни один план не приведет его к победе и реализации его "хотелок". Об этом заявил экс-депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров в интервью ИС "Вести".

По словам политолога, хороших вариантов для выхода из конфликта у Зеленского нет, они были, но он ими не воспользовался.

Никакой план не приведет Зеленского к миру. Потому что плана, который позволил бы ему выйти из этой войны победителем, не существует. И Зеленский уже сам признает тот факт, что победителем из этой войны он не выйдет, хотя бы исходя из тех заявлений, которые он сделал, что в этой войне победителей не будет. Он уже признает факт того, что нет ни единого плана, который позволил бы удовлетворить его хотелки сказал Килинкаров

Он добавил, что Зеленский добровольно не уйдет, а это значит, что украинскому народу придется погибать на поле боя из-за решений этого "безумца".

Он не уйдет. А что это означает для украинцев? Это означает ровно то, что ради удовлетворения своих внутреннего эго, он готов будет и дальше бросать украинцев на войну, убивать их, жечь украинские города, и он будет это делать настолько долго, насколько ему будет позволено теми, кто в состоянии остановить этого безумца. К большому сожалению, в топку этой войны он бросает реальных людей, сгорают реальные города подчеркнул экс-нардеп

Ранее Спиридон Килинкаров заявил, что перед объявлением выборов на Украине, которая со времен "майдана" живет "по понятиям", необходимо восстановить конституционный порядок.