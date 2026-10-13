Экс-депутат Рады: Украина с 2014 года живет "по понятиям" Килинкаров: перед выборами на Украине следует навести конституционный порядок

Москва13 окт Вести.Перед объявлением выборов на Украине, которая со времен "майдана" живет "по понятиям", необходимо восстановить конституционный порядок. Об этом заявил ИС "Вести" экс-депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров.

По его словам, только Конституционный суд может разъяснить нюансы, которые по закону должны быть учтены перед избранием нового главы государства.

Зеленскому хочется быть президентом во второй раз. Причем никто же не задается вопросом, может ли он быть президентом второй раз или не может? Кто-то скажет "может", кто-то скажет "не может". Это неважно. Есть единственный орган, который может это трактовать — Конституционный суд. Для проведения выборов сначала следует восстановить в стране конституционный порядок подчеркнул Килинкаров

По мнению эксперта, такой серьезный подход к электоральным процессам крайне важен, поскольку на Украине не первый год руководство осуществляется "по понятиям".

Как договориться со страной, которая с 2014 года не живет по определенным правилам? Пять лет Украина жила по понятиям [Петра] Порошенко. Теперь семь лет страна живет по понятиям Зеленского. Как понять эту страну, если у нее нет никакого свода определенных правил, по которым можно было бы ориентироваться? сказал он

Ранее Килинкаров заявил, что под словами Трампа о проведении выборов на Украине подразумевался не сам процесс голосования, а смена политического руководства.