Москва13 окт Вести.Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Алексей Журавлев в интервью ИС "Вести" назвал условия для проведения президентских выборов на Украине.

Давайте-ка мы вернем всем гражданство, которого они насильственно лишили, вернем всем имущество, которое они отобрали, восстановим в правах, и тогда можно проводить. Тогда мы эти выборы сможем признать. А так они нам подсудят террориста. Мы зачем это делаем-то? Чтобы сменить одного дурака на другого? Это не пойдет. Поэтому я думаю, что выборы должны быть полномасштабными. Сколько народу уехало? Да полстраны уехало. Они будут голосовать или не будут? Вопрос. Поэтому это дело серьезное