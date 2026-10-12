Зеленский на призыв Трампа провести выборы: "Это совершенно невозможно" Зеленский назвал невозможным проведение выборов на Украине

Москва12 окт Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский, несмотря на критику президента США Дональда Трампа, вновь заявил о невозможности проводить выборы на Украине в текущей ситуации и выдвинул условия.

Если говорить о выборах в Украине … это совершенно невозможно заявил Зеленский в ходе выступления на Варшавском форуме по безопасности

Он также обозначил условие, при котором он готов заняться вопросом проведения президентских выборов: необходимо как минимум 60-дневное полное перемирие с Россией.

10 октября Трамп заявил, что у Зеленского была возможность неоднократно урегулировать конфликт с РФ, однако он ей не воспользовался. По мнению американского президента, в этих условиях Украине нужен новый лидер, способный достичь мира. Позднее глава Белого дома выступил за проведение выборов на Украине.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Зеленский не идет навстречу в урегулировании конфликта.