Песков: Зеленский не идет навстречу в урегулировании конфликта Песков объяснил слова Трампа о необходимости сменить власть на Украине

Москва12 окт Вести.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков связал слова президента США Дональда Трампа о необходимости нового лидера на Украине с нежеланием Владимира Зеленского брать на себя ответственность за прекращение конфликта. Об этом представитель Кремля заявил в интервью РИА Новости.

Трамп сказал, что он считает, что пришло время для нового президента. Почему? Потому что президент Украины должен принять очень ответственные и очень сложные решения для остановки этой войны. Или Зеленский берет на себя такую ответственность, проявляет такую политическую волю, или он этого не делает подчеркнул он

Пресс-секретарь российского лидера констатировал, что пока киевский руководитель такого шага не делает.

В воскресенье 11 октября Песков в интервью журналисту ИС "Вести" Павлу Зарубину заметил, что глава киевского режима пребывает в истерике и на взвешенные поступки сейчас не способен.

Зеленский, естественно, будучи в истерике, вряд ли сейчас способен совершать какие-то обдуманные действия. Если бы он был способен совершать обдуманные действия, он бы сейчас демонстрировал склонность к мирным переговорам сказал представитель Кремля

В субботу 10 октября Трамп призвал Зеленского провести выборы, упрекнул его в игнорировании просьб Вашингтона не бить по российским НПЗ и заявил, что Украине нужен новый лидер, способный заключить сделку. По его мнению, пойди Киев на договоренности с Москвой еще два года назад, он оказался бы в более выгодном положении, ведь у России намного больше шансов на победу и она движется к урегулированию. Кроме того, по словам Трампа, американцы предупреждали Зеленского о том, что не стоит наносить удары по российским НПЗ, так как это создаст проблемы для всего мира.

Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года: голосование тогда отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.

11 октября Трамп обвинил Зеленского в неоднократно упущенных возможностях урегулировать украинский конфликт и заявил, что Украине необходим новый президент, способный договориться с Россией.