Песков: препирания Зеленского с Трампом не способствуют движению по мирному пути Песков: пикировка Зеленского с Трампом вряд ли поможет киевскому режиму

Москва14 окт Вести.Препирания главы киевского режима Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом вряд ли помогут киевскому режиму и приведут к мирному урегулированию. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью ИС "Вести".

У всех свой стиль. Стиль представителей Киевского режима нам хорошо известен, он хорошо известен всему миру. Я не думаю, что пикирование с президентом США чем-то поможет киевскому режиму. Ему в целом уже вряд ли что-то может помочь. Но то, что это пикирование не способствует ускоренному продвижению по пути мирного урегулирования, - это однозначно сказал Песков

Ранее представитель Кремля заявил, что работа по урегулированию конфликта на Украине продолжится в дискретном режиме.