Песков: Зеленский не хочет брать на себя ответственность в вопросе мира

Песков: Кремль согласен с Трампом, что Зеленский не хочет мира Песков: Зеленский не хочет брать на себя ответственность в вопросе мира

Москва16 окт Вести.Владимир Зеленский не хочет брать на себя ответственность и выходить на путь мирного урегулирования украинского конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами.

То, что Зеленский не хочет брать на себя ответственность и выходить в мирное русло в урегулировании, это однозначно сказал Песков

Официальный представитель Кремля добавил, что в этой точке зрения Россия полностью сходится с президентом США Дональдом Трампом, который ранее заявил, что у Зеленского было много возможностей завершить конфликт, но он этого не сделал.