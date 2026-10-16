Москва16 октВести.Владимир Зеленский не хочет брать на себя ответственность и выходить на путь мирного урегулирования украинского конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами.
То, что Зеленский не хочет брать на себя ответственность и выходить в мирное русло в урегулировании, это однозначносказал Песков
Официальный представитель Кремля добавил, что в этой точке зрения Россия полностью сходится с президентом США Дональдом Трампом, который ранее заявил, что у Зеленского было много возможностей завершить конфликт, но он этого не сделал.