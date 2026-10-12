Песков: Зеленский не проявляет воли в вопросе прекращения конфликта на Украине

Песков: Зеленский не хочет брать ответственность за сложные решения по конфликту Песков: Зеленский не проявляет воли в вопросе прекращения конфликта на Украине

Москва12 окт Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский не демонстрирует необходимой политической воли для прекращения конфликта на Украине.

Об этом заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что на необходимость нового лидера для Украины ранее также указал президент США Дональд Трамп.

Потому что президент Украины должен принять очень ответственные и очень сложные решения для остановки этой войны. Или Зеленский берет на себя такую ответственность, проявляет такую политическую волю, или он этого не делает. Пока он этого не делает констатировал Песков

10 октября американский лидер раскритиковал Зеленского, обвинив его в желании создавать проблемы для всего мира вместо того, чтобы согласиться на урегулирование конфликта. В этой связи глава Белого дома выступил за проведение выборов на Украине.