Песков прокомментировал слова Трампа о необходимости сменить власть в Киеве Песков: для диалога Киеву необходимо признать сложившиеся на земле реалии

Москва12 окт Вести.Москва рассчитывает, что в Киеве найдется политик, готовый признать сложившиеся на земле реалии и выйти на мирное урегулирование. Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Нам важно, чтобы со стороны киевского режима кто-то проявил политическую волю признания реалий на земле и к выходу на мирное урегулирование сказал Песков

Таким образом пресс-секретарь главы государства ответил на вопрос, имеет ли для Москвы значение конкретная фигура в Киеве, или приоритетом является готовность принять условия России

10 октября президент США Дональд Трамп заявил, что у главы киевского режима Владимира Зеленского была возможность неоднократно урегулировать конфликт, но он ей не воспользовался. По мнению Трампа, в этих условиях Украине нужен новый лидер, способный достичь мирной договоренности. Позднее американский лидер выступил за проведение выборов на Украине.

Комментируя ситуацию, Песков в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" отметил, что Зеленский после озвученных Трампом обвинений в недоговороспособности "пребывает в истерике".

Между тем, прошедшая в Майами 9 октября встреча представителей США и Украины, по данным СМИ, завершилась досрочно. Одной из возможных причин стала договоренность между Вашингтоном и Москвой по дизельному топливу, о которой Трамп сообщил после телефонного разговора с Владимиром Путиным.