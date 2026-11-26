Песков: слова Трампа о расширении конфликта на Украине могут относиться к Киеву

Песков оценил слова Трампа о недопущении расширения конфликта на Украине Песков: слова Трампа о расширении конфликта на Украине могут относиться к Киеву

Москва26 ноя Вести.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предположил, что американский лидер Дональд Трамп, говоря о необходимости не допустить расширения украинского конфликта, имел в виду действия Киева. Соответствующее заявление Песков сделал в комментарии журналистам.

Что касается расширения конфликта на Украине, по всей видимости, имеются в виду попытки киевского режима расширить географию этого конфликта заявил официальный представитель Кремля

26 ноября в пресс-пуле Белого дома сообщили, что Трамп и генсек НАТО Марк Рютте во время встречи в Мар-а-Лаго обсудили необходимость как можно скорее добиться мирного урегулирования украинского конфликта и важность "недопущения Россией любых действий", которые могли бы привести к расширению конфликта.