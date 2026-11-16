Песков: в Кремле оценили слова Трампа о действиях РФ на Украине не в полную силу

В Кремле оценили слова Трампа о действиях РФ на Украине не в полную силу Песков: в Кремле оценили слова Трампа о действиях РФ на Украине не в полную силу

Москва16 ноя Вести.В Кремле согласны со словами президента США Дональда Трампа о том, что Россия действует на Украине не так жестко, как могла бы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Такое мнение глава Белого дома выразил перед вылетом на саммит АТЭС.

Можно согласиться с президентом Трампом, потому что есть куда жестче [действовать] сказал пресс-секретарь

Ранее Трамп также заявлял, что Киев терпит поражение в конфликте. Американский лидер пообещал, что обсудит Украину в ходе встречи с президентами РФ и Китая.