Москва16 нояВести.В Кремле согласны со словами президента США Дональда Трампа о том, что Россия действует на Украине не так жестко, как могла бы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Такое мнение глава Белого дома выразил перед вылетом на саммит АТЭС.
Можно согласиться с президентом Трампом, потому что есть куда жестче [действовать]сказал пресс-секретарь
Ранее Трамп также заявлял, что Киев терпит поражение в конфликте. Американский лидер пообещал, что обсудит Украину в ходе встречи с президентами РФ и Китая.