Москва9 ноя Вести.Украина с точки зрения географии уже другая страна, реалии на земле очевидны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал слова президента США Дональда Трама о том, что в рамках послевоенного устройства Украина окажется "немного другой формы". Отвечая на вопрос, что может подразумеваться под изменениями формы, Песков рекомендовал обратиться за разъяснениями к Трампу.

Что касается формы Украины, то с точки зрения географии это уже другая страна. Реалии на земле очевидны, вряд ли их кто-то может отрицать добавил пресс-секретарь российского президента

Ранее Трамп, говоря о предстоящих в Абу-Даби переговорах по украинскому урегулированию, заявил что в рамках послевоенного устройства Украина станет "немного другой формы".