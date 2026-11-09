Трамп: Украина после урегулирования конфликта будет "немного другой формы"

Трамп предрек скорый мир на Украине и изменение "формы" страны Трамп: Украина после урегулирования конфликта будет "немного другой формы"

Москва9 ноя Вести.Переговоры по вопросу об урегулировании конфликта на Украине завершатся успешно, но в рамках послевоенного устройства Украина окажется "немного другой формы", заявил президент США Дональд Трамп в интервью телекомпании CBS News.

По его словам, участвующие в консультациях стороны близки к заключению мирных договоренностей.

Думаю, мы этого добьемся. И думаю, что это случится, и в конечном счете Украина будет немного другой формы сказал Трамп, комментируя усилия по урегулированию

До этого американский лидер анонсировал подготовку широкоформатной мирной сделки, связанной с украинским конфликтом, которая может затронуть вопросы новой системы безопасности между Россией и европейскими странами.

Издание Politico узнало об обеспокоенности и скептицизме лидеров ЕС в связи с этим предложением администрации Белого дома.

Со своей стороны, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев уверен в успехе мирных инициатив американского лидера.

На минувшей неделе спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф сообщил, что на переговорах в Абу-Даби 10-11 ноября стороны планируют обсудить гарантии безопасности, деэскалацию, гуманитарные вопросы и дальнейшие шаги к мирному урегулированию.