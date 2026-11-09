Politico: предложение Трампа по европейской безопасности и РФ обеспокоило ЕС Politico: в ЕС настороженно восприняли план Трампа по безопасности Европы

Москва9 ноя Вести.Европейский союз (ЕС) выражает обеспокоенность по поводу инициативы президента США Дональда Трампа, которая предусматривает формирование новой системы безопасности в Европе с привлечением России.

Об этом сообщило издание Politico.

Страны Европы относятся с подозрением к этому предложению Вашингтона, поскольку опасаются, что оно вытеснит ЕС на периферию в решении ряда политически значимых вопросов и укрепит позиции России на европейском континенте, говорится в статье.

При этом, продолжает Politico, глава Белого дома наращивает давление на Украину и пытается активизировать переговоры об урегулировании конфликта.

Последняя инициатива США подлила масла в огонь европейской тревоги на фоне нового сближения Трампа с Россией. Одновременно американский президент все сильнее давит на Украину, а его администрация пытается возобновить давно зашедшие в тупик переговоры о мирном урегулировании говорится в материале

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что подход Трампа к украинскому урегулированию не внушает надежд на быстрое завершение конфликта. Он подчеркнул, что возможная сделка между Россией и США без участия Украины "неприемлема как для Киева, так и для Европы".

В свою очередь, пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что США предпринимают много усилий для урегулирования конфликта на Украине, тогда как Европа лишь способствует его эскалации.

5 ноября Трамп рассказал о встрече со спецпредставителем президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректором Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым.

Американский лидер анонсировал подготовку проекта мирного соглашения, которое выйдет за рамки украинского конфликта и может охватить всю Европу.