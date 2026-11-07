Дмитриев ответил на опасения Зеленского по поводу безопасности Европы

Дмитриев задался вопросом, кто мог бы препятствовать стабилизации в Европе Дмитриев ответил на опасения Зеленского по поводу безопасности Европы

Москва7 ноя Вести.Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев задался вопросом, почему кто-либо может выступать против инициативы об укреплении стабильности в Европе. Заявление он сделал в соцсети X.

Поводом для комментария стало интервью Зеленского телеканалу CNN, в котором тот назвал потенциально опасным обсуждение новой системы безопасности между Россией и европейскими государствами.

Зачем кому-то выступать против стабильной европейской инфраструктуры безопасности, обеспечивающей прочный мир, сотрудничество и процветание? спросил Дмитриев, сделав репост публикации

Накануне президент США Дональд Трамп анонсировал подготовку масштабной мирной сделки по украинскому конфликту. Он подчеркнул, что новые положения могут затронуть вопросы безопасности всей Европы.

После этого украинские СМИ выразили беспокойство, отметив, что заявление Трампа свидетельствует о новом подходе Вашингтона к переговорам.