Слуцкий объяснил, почему Зеленский и Каллас против мира в Европе Слуцкий: Зеленский и Каллас войной хотят сохранить мир "анти-России"

Москва7 ноя Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский и руководитель внешнеполитической службы Евросоюза Кая Каллас как огня боятся мира в Европе, потому что он разрушит русофобский порядок, который они пытаются выстраивать, заявил глава ЛДПР Леонид Слуцкий.

Зеленский и Каллас не оставляют попыток заморозить конфликт на Украине вместо того, чтобы его полноценно закончить, так как хотят перегруппировать ВСУ и дать европейцам возможность совершить военную интервенцию для поддержки киевского режима, отметил политик.

По этой же причине они отвергают предложения США обсудить новую, справедливую архитектуру безопасности в Европе.

И Каллас, и Зеленский как огня боятся завершения конфликта, устойчивого мира и справедливого переформатирования пространства безопасности по его итогам. Война для них, как по Оруэллу, способ сохранения собственного мира "анти-России" написал Слуцкий в своем канале в мессенджере MAX

Накануне президент США Дональд Трамп объявил о подготовке масштабной мирной сделки по украинскому конфликту. Он подчеркнул, что новые положения могут затронуть вопросы безопасности всей Европы.

В ответ Зеленский заявил телеканалу CNN, что обсуждение новой системы безопасности между РФ и Европой потенциально опасно. Каллас добавила, что Брюссель обсуждать с Россией этот вопрос не будет.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил, что нежелание Зеленского говорить об инфраструктуре безопасности в Европе вызывает вопросы.