Москва24 октВести.Переговоры о мире не входят в планы главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.
По его словам, кураторы Зеленского в Европе единодушны с ним в неприятии компромиссов.
На мой взгляд, Зеленский не собирается идти ни на какие компромиссы в реальности, а просто пытается сделать так, чтобы передать ход Путину, и от компромиссов отказывался уже оннаписал Дубинский
Ранее бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель напомнила, что глава киевского режима отверг стамбульские договоренности после визита бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.