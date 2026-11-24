Мендель раскрыла, почему Зеленскому не нужен мир Мендель: Зеленский продолжает конфликт, так как преследует собственные интересы

Москва24 ноя Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский отказывается от мирных инициатив, потому что руководствуется исключительно собственными интересами и интересами тех, кто извлекает из украинского конфликта финансовую выгоду.

Об этом заявила экс-пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель в интервью на YouTube-канале.

Именно он [Зеленский] хочет продолжать этот конфликт... Зеленский поставил на первое место собственные интересы и интересы тех, кто извлекает из конфликта выгоду сказала Мендель

По ее словам, люди, которые наживаются на конфликте, входят в ближайшее окружение Зеленского – это его друзья и коллеги, которые стоят за крупными компаниями, чьи интересы продвигает украинский политик.

Мендель отметила, что с 2023 года Зеленский неоднократно отвергал предложения по мирным соглашениям, добавив, что Украина не имеет шансов на победу в конфликте: в стране нет ни людей, ни вооружений, ни денег.

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" рассказала, что Украина для Зеленского – это способ зарабатывания денег.