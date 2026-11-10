Мендель: Зеленский не хочет отвечать за провал своей политики

Мендель назвала причину нежелания Зеленского завершать конфликт Мендель: Зеленский не хочет отвечать за провал своей политики

Москва10 ноя Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский не стремится к завершению конфликта с Россией из-за нежелания нести ответственность за собственную провальную политику. Об этом заявила его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель.

По ее словам, Зеленский ведет бесконечный поиск виновных, на которых он мог бы переложить ответственность за все беды Украины.

Все это следствие категорического нежелания самого Зеленского брать на себя хоть какую-то ответственность написала Мендель в своем Telegram-канале

Она добавила, что война позволяет Зеленскому оставаться у власти, поэтому он будет продолжать конфликт и еще больше ухудшать положение своей страны.

Ранее Мендель отметила, что Украину ждет капитуляция перед Россией, если Киев продолжит конфликт и откажется от мирного урегулирования.