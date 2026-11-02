Мендель назвала Зеленского главным выгодоприобретателем от конфликта на Украине Мендель: Зеленский – главный выгодоприобретатель от конфликта на Украине

Москва2 ноя Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский получает больше всего выгод от затягивания украинского конфликта, заявила бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель в интервью YouTube-блогеру Денису Елисеевичу.

Она отметила, что Зеленский вовсе не ставит своей целью закончить конфликт, хотя все возможности для этого есть, поскольку у него "полтелефона – элита московская, российская".

Получила информацию от нескольких источников, что именно Зеленский отказался от нескольких соглашений [по урегулированию на Украине]. Зеленский из лица демократии превратился в главного выгодоприобретателя [конфликта] сказала она

На сегодняшний день, констатировала она, Украина превратилась в клетку с диктатурой Зеленского.

Ранее Мендель заявила, что Владимир Зеленский продолжает цепляться за власть на Украине любыми способами, хотя и нарушил уже все обещания, которые давал. Также она указывала, что у главы киевского режима есть проблемы с когнитивно-аналитическими способностями.