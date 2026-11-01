Мендель: у Зеленского проблемы с когнитивно-аналитическими способностями Бывшая пресс-секретарь Зеленского Мендель: его амбиции оторвались от реальности

Москва1 ноя Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский давно испытывает проблемы с когнитивно-аналитическими способностями, а его амбиции оторваны от реальности. Об этом написала его бывший пресс-секретарь Юлия Мендель в своем Telegram-канале.

Мендель убеждена, что Зеленский искренне верит в то, что украинский производитель БПЛА Fire Point создаст собственный аналог Starlink. По ее словам, главу компании Дениса Штиллермана он ставит не ниже Илона Маска, а сама Fire Point уже в следующем году, по его мнению, станет самой богатой компанией мира и будет раздавать свои "старлинки" по всему миру.

Проблемы с когнитивно-аналитическими способностями у него (Зеленского - прим. ред.) были давно. Но под влиянием войны они переросли в некий гипертрофированный максимализм, в мировоззрение, в котором амбиции давно оторвались от реальности написала она

Ранее Мендель высмеяла предложение Зеленского о расширении состава участников трехсторонних переговоров по урегулированию конфликта на Украине.