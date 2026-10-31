Мендель иронично оценила идею Зеленского пригласить ЕС на переговоры по Украине Мендель: предложение Зеленского включить Европу в переговоры "обречено на успех"

Москва31 окт Вести.Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель с иронией прокомментировала предложение главы киевского режима о расширении состава участников трехсторонних переговоров по урегулированию конфликта на Украине, добавив представителей Европы и Турции.

Эта формула обречена на успех, иначе никак. Если в трехстороннем формате технические переговоры ни к чему не привели, то, конечно, с участием Европы и расширением формата все, очевидно, наладится написала она в соцсети Х

Мендель также в шутку отметила, что "карты таро говорят" о особой пользе Франции в этом диалоге.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил участие европейцев на определенной стадии переговоров по Украине, однако на данный момент это предметно не обсуждалось.