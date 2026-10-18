Бывший пресс-секретарь Зеленского раскритиковала его просьбу о финансовой помощи Мендель: Зеленский должен прекратить конфликт, а не просить деньги у ЕС

Москва18 окт Вести.Владимир Зеленский должен остановить конфликт на Украине, а не требовать помощь от Евросоюза в трудное для него время.

Об этом бывший пресс-секретарь главы киевского режима Юлия Мендель написала на своей странице в социальной сети Х.

Не знаю, смотрит ли Зеленский новости, но настроения во Франции, Италии и Албании неблагоприятные … На этом фоне за шесть месяцев до выборов во Франции и Италии Владимир Зеленский просит еще 70 миллиардов евро на финансирование бесконечной войны, которую Украина проигрывает заявила Мендель

Она также отметила, что конфликт уносит все больше жизней и территорий, а единственные слова, которые люди слышат от Владимира Зеленского – просьбы о дополнительном финансировании, которое европейцы сейчас не могут себе позволить.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Зеленский попросил у союзников еще 70 миллиардов евро на покрытие военных расходов в 2027 году и добавил, что Братислава в этом участвовать не будет.