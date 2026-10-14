Фицо: Словакия не будет участвовать в новом кредите ЕС для Украины

Словакия в новом кредите ЕС для Украины участвовать не будет, заявил Фицо Фицо: Словакия не будет участвовать в новом кредите ЕС для Украины

Москва14 окт Вести.Словакия не будет участвовать в новом кредите Европейского союза (ЕС) для Украины, если такой способ поддержки Киева вновь будет рассматриваться. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

На столе новое предложение о кредите для Украины​​​. 90 миллиардов [евро] было мало, мы в этом не участвовали, и я буду использовать возможность отказа. Кто хочет – пожалуйста, дайте деньги Украине, но Словакия в этом механизме участвовать не будет сказал Фицо в ходе встречи с депутатами, которая транслировалась на сайте парламента республики

Он подчеркнул, что "это не кредиты, это подарки".

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Кредитная программа Евросоюза объемом 90 миллиардов евро рассчитана на 2026-2027 годы. Из этой суммы 60 миллиардов евро предусмотрены для оборонных закупок, еще 30 миллиардов – для бюджетной поддержки Украины.

Ранее Фицо сообщил, что в республике впервые с 2021 года состоится заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Словакией и Россией. Оно запланировано на 25 ноября 2026 года.