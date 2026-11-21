Фицо: Словакия не станет участвовать в новом кредите Евросоюза для Украины Фицо заявил, что не видит смысла продолжать дарить Киеву деньги

Москва21 ноя Вести.Словакия не станет участвовать в новом кредите Евросоюза для Украины, поскольку не вернет его, как и предыдущие. Об этом заявил премьер-министр республики Роберт Фицо.

Он напомнил, что Словакия не участвовала в предоставлении Киеву первого кредита в размере 90 миллиардов евро. По словам премьера, аналогичным образом республика намерена поступить и в этот раз, несмотря на то, что ее "политически шантажируют, связывая [участие] в этом кредите с целым бюджетом ЕС".

Премьер также отметил, что пока Россия и США стремятся к урегулированию конфликта, Европа продолжает его финансировать.

Достойно сожаления то, что, когда обозначаются [контуры] мирных переговоров, ЕС хочет занять на мировом финансовом рынке 45 миллиардов евро для поддержки войны на Украине и, конечно же, стать гарантом этого кредита заявил Фицо в видеообращении, опубликованном в соцсетях

Он добавил, что "речь идет о дарах", а не о кредите, так как Украина не вернет ни эти средства, ни предыдущие. Премьер подчеркнул, что не видит " ни единого аргумента " в пользу участия Словакии в новом военном кредите для Киева.

Ранее Еврокомиссия сообщила, что Украина получит от ЕС транш в размере 7,9 миллиарда евро в рамках согласованной программы финансовой поддержки. Долг Украины перед ЕС и МВФ составляет 101,42 миллиарда долларов. На долю Евросоюза приходится 80,6% этой суммы.