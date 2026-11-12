ЕС может разрешить некоторым странам не участвовать в новом кредите для Украины

Некоторые страны ЕС могут быть освобождены от финансирования Украины ЕС может разрешить некоторым странам не участвовать в новом кредите для Украины

Москва12 ноя Вести.Евросоюз может разрешить странам блока, не желающим финансировать Украину, не участвовать в новом кредите для Киева в размере 45 млрд евро. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на дипломатический источник.

Речь идет о таких странах, как Болгария, Венгрия, Словакия и Чехия.

Если согласия по кредиту добиться не получится, то обсуждения продолжатся на следующем саммите 26–27 ноября. Вероятнее всего, нежелающим странам разрешат не участвовать в новом займе рассказал собеседник издания

Ранее эти четыре страны заявили, что не хотят становиться гарантами нового займа для Украины, однако канцлер ФРГ Фридрих Мерц предупредил, что заблокирует принятие бюджета ЕС на период с 2027 по 2034 год, если какие-то из стран – членов блока откажутся участвовать в финансировании Киева.

При этом чтобы одобрить кредит, не требуется поддержка всех 27 стран-членов – важно только, чтобы ни одна страна не заблокировала заем, отметил депутат Европарламента Пекка Товери. Так, в прошлый раз, когда Украина получила кредит в размере 90 млрд евро, в нем не участвовали Венгрия, Словакия и Чехия.

Ранее экс-премьер Румынии Виорика Дэнчилэ призвала отказаться от поддержки Украины и поставить на первое место интересы собственных граждан.