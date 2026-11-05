Москва5 нояВести.Разногласия обостряются внутри Европейского союза в связи с необходимостью найти дополнительные 70 миллиардов евро кредита для Украины на фоне нехватки средств в самом объединении. Об этом пишет издание Rapporteur.
По информации журналистов, Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария уже отказались брать на себя обязательства по еще одному кредиту киевскому режиму.
Ожидается, что число стран, выступающих против поддержки Украины, в следующем году вырастетговорится в публикации
Издание напомнило, что ЕС до конца текущего года необходимо договориться о финансировании потребностей Киева на 2027 год. Одновременно с этим, обратили внимание журналисты, объединение должно согласовать свой бюджет на 2028-2034 годы. Отмечается, что переговоры по этому вопросу к настоящему моменту зашли в тупик из-за противоречий между странами, требующими сокращения расходов, и теми, кто выступает за сохранение субсидий для сельского хозяйства и регионального развития.
Ранее издание Politico писало, что ЕС рассчитывает получить дополнительное финансирование для Украины от Канады, Великобритании, Японии и Норвегии, чтобы выплатить Киеву дополнительные 70 миллиардов евро.