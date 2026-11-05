В ЕС назревает раскол из-за кредита Украине Rapporteur: раскол может произойти в ЕС из-за кредита Украине

Москва5 ноя Вести.Разногласия обостряются внутри Европейского союза в связи с необходимостью найти дополнительные 70 миллиардов евро кредита для Украины на фоне нехватки средств в самом объединении. Об этом пишет издание Rapporteur.

По информации журналистов, Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария уже отказались брать на себя обязательства по еще одному кредиту киевскому режиму.

Ожидается, что число стран, выступающих против поддержки Украины, в следующем году вырастет говорится в публикации

Издание напомнило, что ЕС до конца текущего года необходимо договориться о финансировании потребностей Киева на 2027 год. Одновременно с этим, обратили внимание журналисты, объединение должно согласовать свой бюджет на 2028-2034 годы. Отмечается, что переговоры по этому вопросу к настоящему моменту зашли в тупик из-за противоречий между странами, требующими сокращения расходов, и теми, кто выступает за сохранение субсидий для сельского хозяйства и регионального развития.

Ранее издание Politico писало, что ЕС рассчитывает получить дополнительное финансирование для Украины от Канады, Великобритании, Японии и Норвегии, чтобы выплатить Киеву дополнительные 70 миллиардов евро.