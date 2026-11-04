Евросоюз потребовал дополнительных средств для Киева от союзников Politico: ЕС рассчитывает привлечь дополнительные средства для Украины от Канады

Москва4 ноя Вести.Евросоюз рассчитывает получить дополнительное финансирование для Украины от Канады, Великобритании, Японии и Норвегии, так как Киев запросил еще 70 млрд евро на 2027 год сверх уже согласованного кредита ЕС на 90 млрд. Об этом пишет Politico со ссылкой на представителей ЕС.

При этом, как отмечается в публикации, между Брюсселем и Оттавой возникли разногласия относительно назначения обещанных Канадой 500 млн евро. Премьер-министр страны Марк Карни после саммита ЕС и Канады представил эту сумму как первоначальный взнос в европейскую кредитную программу.

Однако представитель Евросоюза пояснил изданию, что канадские средства предназначены для покрытия дополнительного дефицита украинского бюджета в 2027 году и не входят в согласованный кредит.

Для участия в кредитной программе Оттаве необходимо отдельно согласовать с ЕС условия финансирования. Еврокомиссия приветствовала обещание Канады выделить 500 млн евро, но рассчитывает на дополнительные взносы международных партнеров.

Ранее Еврокомиссия утвердила пакет финансирования для Украины в размере 45 млрд евро. Он является частью программы на 90 млрд евро, охватывающей 2026 и 2027 годы.