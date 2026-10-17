Лидеры ЕС обсудили новый кредит Украине на €70 млрд Politico: в ЕС обсудили предоставление Украине нового кредита на €70 млрд

Москва17 окт Вести.Лидеры стран Евросоюза (ЕС) обсудили варианты предоставления киевскому режиму кредита на сумму в 70 миллиардов евро, сообщает Politico со ссылкой на источники.

Уточняется, что этот вопрос был взят в повестку после того, как глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что в 2027 году дефицит украинского бюджета составит порядка 70 миллиардов евро.

Источник средств для этого кредита, как отмечает издание, вызвал споры среди сторон, поскольку инициатива использовать замороженные активы пусть и была вновь озвучена, однако не нашла нужной поддержки среди лидеров ЕС.

Европейская комиссия и столицы стран Евросоюза работают над другими вариантами финансирования. Среди них – привлечение средств от союзников Украины, не входящих в ЕС; использование еще не задействованных ресурсов самого Евросоюза; а также подготовка нового совместного займа ЕС, который дополнил бы кредит в размере 90 миллиардов евро, согласованный в прошлом году рассказали источники газеты

В конечном итоге лидерам так и не удалось согласовать конкретный вариант для этой инициативы.

Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что в 2027 году общая сумма средств, выделенных Евросоюзом Украине с 2022 года, превысит полтриллиона евро.