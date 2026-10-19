La Repubblica: Европа не знает, где найти 70 миллиардов евро для Украины

Зеленский шокировал Европу, потребовав 70 миллиардов евро, пишут СМИ La Repubblica: Европа не знает, где найти 70 миллиардов евро для Украины

Москва19 окт Вести.Европейские страны оказались в неудобном положении из-за требования главы киевского режима Владимира Зеленского дополнительно выделить Украине 70 миллиардов евро. Об этом пишет издание La Repubblica.

По информации журналистов, у европейских чиновников в настоящий момент нет средств, которые можно было бы передать киевскому режиму.

Мы не знаем, где их найти сказал высокопоставленный представитель Европейского совета

Как пишет издание, Венгрия, Чехия и Словакия сразу заявили о своем отказе участвовать в финансировании. Вместе с тем, как утверждается, вопрос о выделении дополнительных средств особенно чувствителен для стран, где вскоре ожидаются выборы, поскольку их руководству все сложнее объяснять избирателям необходимость предоставлять деньги Украине. По данным издания, речь идет о Франции, Греции, Польше, Испании и Италии.

Ранее стало известно, что на саммите Европейского союза Украине не предложили новых пакетов финансовой помощи или дополнительных поставок оружия.