Аналитик Кошкович: Европа не в состоянии покрыть запросы Зеленского

Эксперт заявил, что Европа не в состоянии покрыть запросы Зеленского Аналитик Кошкович: Европа не в состоянии покрыть запросы Зеленского

Москва21 ноя Вести.Европа не располагает необходимыми ресурсами для того, чтобы покрыть финансовые запросы главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.

Как сообщалось, Зеленский рассчитывает получить от союзников 115 миллиардов евро для обеспечения нужд Украины в следующем году.

У Европы нет 115 миллиардов долларов для Украины написал Кошкович в соцсети X

Незадолго до этого генсек НАТО Марк Рютте заявил, что у организации не хватает средств на закупку вооружений для Украины.