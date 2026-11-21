Москва21 нояВести.Европа не располагает необходимыми ресурсами для того, чтобы покрыть финансовые запросы главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.
Как сообщалось, Зеленский рассчитывает получить от союзников 115 миллиардов евро для обеспечения нужд Украины в следующем году.
У Европы нет 115 миллиардов долларов для Украинынаписал Кошкович в соцсети X
Незадолго до этого генсек НАТО Марк Рютте заявил, что у организации не хватает средств на закупку вооружений для Украины.