Рар: Зеленскому пора понять, что Европа не может удовлетворить его запросы

Рар заявил, что Европа больше не в состоянии выполнять запросы Зеленского Рар: Зеленскому пора понять, что Европа не может удовлетворить его запросы

Москва18 окт Вести.Европа больше не в состоянии выполнять финансовые требования Владимира Зеленского, и ему следует это принять. Такое мнение высказал в своем Telegram-канале известный германский политолог Александр Рар.

По его словам, европейцы мешают реализации мирных инициатив президента США Дональда Трампа, препятствуя им всеми возможными способами. Однако, как добавил Рар, у Европы просто заканчиваются деньги на дальнейшую поддержку Украины.

Усталость от войны в европейских обществах стремительно растет заметил он

Рар считает, что до саммита G20 европейцы постараются выторговать для Украины еще какие-то преимущества. Но при этом они, "вероятно, уже не смогут предоставить Украине больше оружия".

Владимир Зеленский еще может надеяться на глобальный антитрамповский поворот по итогам промежуточных выборов, однако ему следовало бы понять, что европейцы больше не в состоянии удовлетворять его финансовые запросы заключил политолог

Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что конфликт на Украине должен быть урегулирован за столом переговоров, Владимир Зеленский ошибается, когда представляет победу Киева как условие его завершения.