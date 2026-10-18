Бессент: Зеленский ошибается, видя победу Киева как условие мира на Украине

Бессент заявил об ошибке Зеленского в вопросе завершения конфликта на Украине Бессент: Зеленский ошибается, видя победу Киева как условие мира на Украине

Москва18 окт Вести.Конфликт на Украине должен быть урегулирован за столом переговоров, и глава киевского режима Владимир Зеленский ошибается, когда представляет победу Киева как условие его завершения. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент в интервью телеканалу NBC News.

По его словам, американский президент Дональд Трамп "ясно дал понять", что хочет положить конец российско-украинскому конфликту.

Зеленский сегодня утром представил ложную дилемму, [заявив,] что Украина должна победить. Война должна закончиться. И это будет сделано за счет урегулирования путем переговоров сказал он

Бессент добавил, что глава Белого дома ведет работу над этим "каждый день".

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва никогда не отказывалась от политико-дипломатического урегулирования украинского конфликта, однако Зеленский в этом не заинтересован.