Бессент: Европа хочет забиться в угол и не вступать в переговоры с Россией

Хотят забиться в угол: глава Минфина США осудил позицию ЕС по переговорам Бессент: Европа хочет забиться в угол и не вступать в переговоры с Россией

Москва21 ноя Вести.Урегулировать конфликт между Россией и Украиной возможно только дипломатическим путем, однако европейские страны не желают вступать в переговоры с российской стороной. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент в интервью Newsmax.

По словам главы американского Минфина, отказ европейских лидеров от прямого взаимодействия с Москвой препятствует поиску решения конфликта.

Европейцы хотят зайти в угол и не вступать в диалог с [российским президентом Владимиром] Путиным. Только путем взаимодействия мы сможем разрешить эту ужасную войну сказал Бессент

Кроме того, он обвинил европейские страны в зависимости от российской нефти. По его оценке, европейцы больше денег заплатили Москве за энергоресурсы, чем направили на поддержку киевского режима.

Министр также сравнил дипломатический подход президента США Дональда Трампа с политикой 37-го американского лидера Ричарда Никсона. По словам Бессента, Трамп считает личные встречи наиболее эффективным способом достижения международных договоренностей.

В качестве примера Бессент привел переговоры американского лидера с Путиным на саммите АТЭС 19 ноября.

Ранее СМИ писали, что европейские лидеры на встрече "коалиции желающих" по Украине, состоявшейся в Берлине 19 ноября, продемонстрировали слабость. Журналисты связали это с нежеланием брать ответственность за сложные политические решения.