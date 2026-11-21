Бессент: Европа платит России больше денег, чем отправляет киевскому режиму

Бессент: Европа платит РФ больше денег, чем отправляет Украине Бессент: Европа платит России больше денег, чем отправляет киевскому режиму

Москва21 ноя Вести.Страны Европы перечислили России за закупку нефти больше денег, чем направили киевскому режиму. Такое мнение выразил министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент.

Глава Минфина США подверг критике европейские страны за сохранение энергетических контактов с Москвой. По его словам, приобретая российские энергоресурсы, они финансируют РФ, что противоречит их же заявлениям по украинскому конфликту.

Европейцы отправили Владимиру Путину больше денег, чем Владимиру Зеленскому сказал он в эфире телеканала Newsmax

Бессент назвал это противостояние одним из самых тяжелых военных конфликтов, которые ему доводилось видеть в жизни.

Ранее также сообщалось, что Владимир Зеленский обеспокоен возможным прекращением помощи от Франции после того, как Эммануэль Макрон перестанет занимать пост президента этой страны.