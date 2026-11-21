Москва21 нояВести.Страны Европы перечислили России за закупку нефти больше денег, чем направили киевскому режиму. Такое мнение выразил министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент.
Глава Минфина США подверг критике европейские страны за сохранение энергетических контактов с Москвой. По его словам, приобретая российские энергоресурсы, они финансируют РФ, что противоречит их же заявлениям по украинскому конфликту.
Европейцы отправили Владимиру Путину больше денег, чем Владимиру Зеленскомусказал он в эфире телеканала Newsmax
Бессент назвал это противостояние одним из самых тяжелых военных конфликтов, которые ему доводилось видеть в жизни.
Ранее также сообщалось, что Владимир Зеленский обеспокоен возможным прекращением помощи от Франции после того, как Эммануэль Макрон перестанет занимать пост президента этой страны.