Москва19 нояВести.Европейские страны не заинтересованы в возобновлении поставок российских энергетических ресурсов. Такое мнение в ходе пресс-конференции высказал министр энергетики Соединенных Штатов Америки Крис Райт.
Таким образом глава американского Минэнерго прокомментировал информацию СМИ о планах Вашингтона содействовать продажам газа из России в Европу.
Я не слышал ни об одной европейской стране, заинтересованной в возобновлении импорта энергоресурсов из Россиисказал Райт
Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что США выступили с предложением восстановить поставки российского газа в Европу транзитом через территорию Украины. По информации журналистов, эту идею выдвинули спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и американский предприниматель Джаред Кушнер во время поездок в Москву и Киев в сентябре.