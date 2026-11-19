В США заявили, что Европа не хочет возобновлять поставки энергоресурсов из РФ Минэнерго США: Европа не заинтересована в российских энергоресурсах

Москва19 ноя Вести.Европейские страны не заинтересованы в возобновлении поставок российских энергетических ресурсов. Такое мнение в ходе пресс-конференции высказал министр энергетики Соединенных Штатов Америки Крис Райт.

Таким образом глава американского Минэнерго прокомментировал информацию СМИ о планах Вашингтона содействовать продажам газа из России в Европу.

Я не слышал ни об одной европейской стране, заинтересованной в возобновлении импорта энергоресурсов из России сказал Райт

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что США выступили с предложением восстановить поставки российского газа в Европу транзитом через территорию Украины. По информации журналистов, эту идею выдвинули спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и американский предприниматель Джаред Кушнер во время поездок в Москву и Киев в сентябре.