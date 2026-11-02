WSJ: США предлагают возобновить поставки газа из РФ в Европу через Украину

США хотят договориться о поставках газа из РФ в Европу через территорию Украины WSJ: США предлагают возобновить поставки газа из РФ в Европу через Украину

Москва2 ноя Вести.США предлагают восстановить поставки российского газа в Европу по трубопроводам транзитом через Украину.

Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на чиновников США, Европы и Украины.

Идея, выдвинутая посланниками США Джаредом Кушнером и Стивеном Уиткоффом во время поездок в Москву и Киев в сентябре, предполагает продажу российского газа через американского посредника в обход европейских санкций и может создать выгодную возможность для американских инвесторов сказано в публикации

По данным издания, Вашингтон пытается убедить европейских лидеров рассмотреть такую инициативу как способ снизить цены на энергоносители перед зимой на фоне рекордно низких запасов газа в Европе.

Кроме того, США рассматривают возможность возобновление работы "Северного потока".

США, со своей стороны, теперь рассматривают возможное возобновление работы "Северного потока" как потенциально важную составляющую более масштабного соглашения, направленного не только на прекращение войны на Украине, но и на разрешение давних разногласий России с европейскими союзниками Америки указывается в тексте

Ранее депутат Бундестага от партии "Зеленые" Михаэль Келльнер рассказал, что Германия почти не располагает страховым запасом природного газа на грядущую зиму.

При этом Германия заключила дополнительные контракты почти на 245 миллионов евро на поставку газа к зимнему периоду.